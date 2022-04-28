Список опублікували на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Пропагандисти священнослужителі за вказівкою Кремля проповідують російські наративи, які не відповідає православному вченню. Зокрема служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російської армії.
За даними ГУР МО України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.
Воєнна розвідка України оприлюднили відомості про служителів РПЦ які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.
Повний перелік можна переглянути — тут.
- Раніше патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів.
- Також у Києві затримали диверсанта — монаха одного із храмів РПЦ Московського патріархату. Його підозрюють у розвідувально-диверсійній діяльності.
- Водночас п’ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.
- Варто зазначити, що патріарх Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів.
- Зокрема Марина Порошенка зазначила, що попи московського патріархату здавали людей, які переховувалися в них у церквах.