Розвідка опублікувала список священнослужителів Російської православної церкви, які співпрацюють із російськими пропагандистами та виправдовують війну.

Список опублікували на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Пропагандисти священнослужителі за вказівкою Кремля проповідують російські наративи, які не відповідає православному вченню. Зокрема служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російської армії.

За даними ГУР МО України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Воєнна розвідка України оприлюднили відомості про служителів РПЦ які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

Повний перелік можна переглянути — тут.