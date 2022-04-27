Коли РФ розпочала свій повномасштабний наступ, США надали українським силам детальну розвідувальну інформацію про те, коли саме і куди мали завдавати удару російські ракети та бомби, що спонукало Україну перемістити протиповітряну оборону та літаки за межі зони ураження. Цей обмін розвідувальними даними майже в режимі реального часу також допоміг збити російський транспортний літак із сотнями військовослужбовців у перші дні війни, що відіграло роль у відбитті нападу на аеропорт поблизу Києва.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на інформацію від нинішніх та колишніх посадовців США.

Це була частина того, що американські чиновники називають масштабною та безпрецедентною операцією з обміну розвідувальними даними з партнером, що не є членом НАТО, який, за їхніми словами, відіграв вирішальну роль в успіху України на сьогодні проти більшої та краще оснащеної російської армії

Подробиці щодо ППО та літака акцентують на тому, чому через два місяці війни посадовці оцінюють, що розвідувальні дані американських шпигунських агенцій та Пентагону були важливим чинником у допомозі Україні перешкодити зусиллям РФ захопити більшу частину країни.

“Ми регулярно надаємо детальну, своєчасну розвідувальну інформацію українцям на полі бою, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і будемо продовжувати це робити”, – речник Ради національної безпеки Білого дому.

Водночас NBC News приховує деякі конкретні подробиці, які мережа підтвердила щодо обміну розвідувальними даними на запит американських військових і представників розвідки, які стверджують, що повідомлення про це можуть допомогти росіянам закрити важливі джерела інформації.

За словами колишнього високопосадовця розвідки, інформація містить комерційні супутникові знімки, “але також багато інших розвідувальних даних про те, наприклад, де діють певні типи російських підрозділів”.

Україна продовжує майже щодня переміщувати протиповітряну оборону та авіацію за допомогою американської розвідки, що є однією з причин, чому РФ не змогла встановити домінування в повітрі. У деяких випадках Україна переміщувала цілеспрямовані системи протиповітряної оборони або літаки безпосередньо перед бомбардуванням.

“Російські військові буквально виривали кратери на порожніх полях, де колись була створена протиповітряна оборона. Це справило величезний вплив на спроможність російських військових на землі”, – зазначив один з американських посадовців.

Окрім цього, українські сили використовували конкретні координати, надані США, щоб спрямовувати вогонь по позиціях і літаках РФ.

Це допомогло зірвати операцію російського повітряного штурму, спрямовану на захоплення аеропорту Гостомель поблизу Києва, що дало б змогу росіянам перекинути війська та техніку в район навколо столиці. Росіяни врешті-решт зайняли аеропорт на деякий час, але ніколи не мали достатнього контролю. За словами посадовців, ця невдача суттєво вплинула на битву за Київ.

“Протягом останніх восьми років між спецслужбами США та українцями були дуже міцні стосунки”, – зазначив посадовець США, додавши, що до моменту вторгнення РФ, США достатньо довіряли Україні, щоб надати деталі розгортання російських військ, маршрути атак та інформацію про цілі в реальному часі.

Один із високопосадовців західної розвідки також зауважив, що вирішальними виявились не лише дані розвідки, але й результативність українців у їх використанні. Джерело зазначило, що українці боролися з росіянами спритно та мужньо, а коли вони отримали оперативні розвідувальні дані, то рухалися з дивовижною швидкістю.