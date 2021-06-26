Розвідувальна спільнота США опублікувала довгоочікуваний звіт про те, що їм відомо про серію таємничих летючих об'єктів, які були помічені протягом останніх декількох десятиліть. А Пентагон заявив, що планує формалізувати вивчення НЛО.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Сам звіт дуже малий, але публікація розвідувальною спільнотою несекретного документа знаменує собою один з перших випадків, коли уряд США публічно визнав, що ці дивні повітряні спостереження пілотів ВМС та решти осіб заслуговують законного вивчення.

У звіті було розглянуто 144 повідомлення про те, що уряд називає “непізнаним повітряним явищем” (UAP) – лише одне з яких дослідники змогли пояснити. Зокрема, вони не знайшли доказів того, що ці спостереження являли позаземне життя або великий технологічний прогрес, здійснений іноземним противником, таким як Росія або Китай, але визнають, що це ймовірне пояснення.

“Ми змогли ідентифікувати один повідомлений UAP з високим ступенем впевненості. У такому разі ми визначили об’єктом велику повітряну кулю, що спускається. Решта залишається непоясненим. Ми абсолютно впевнені, що те, що ми бачимо, — це не просто артефакти датчиків. Це речі, які існують фізично”, – сказав чиновник розвідувальної спільноти.

Проте, звіт ясно дає зрозуміти, що необхідно виконати додаткову роботу для ідентифікації цих об’єктів, оскільки “обмежена кількість високоякісних повідомлень про непізнані повітряні явища перешкоджає нашій здатності робити тверді висновки про природу або наміри UAP”.

Зокрема, дослідники опинилися в глухому куті через обмежену кількість інцидентів, коли НЛО, як повідомляється, проявляли “незвичайні льотні характеристики”, але ці спостереження “могли бути результатом помилок датчиків, спуфінгу або неправильного сприйняття спостерігача і вимагали додаткового ретельного аналізу”.

Але, попри цю проблему, у звіті робиться висновок про те, що ці об’єкти “явно створюють проблему безпеки польотів і можуть створити загрозу національній безпеці США”.

Зазначається, що Пентагон заявив після публікації звіту, що планує формалізувати вивчення НЛО.

Крім того, перша заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс доручила створити офіційну місію для цієї роботи, яка наразі виконується оперативною групою.