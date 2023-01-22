Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За даними ISW, історичне співвідношення поранених до вбитих на війні становить 3:1. Це свідчить про те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальних смертей США під час війни у В’єтнамі.
Національний архів США оцінює, що загальна кількість смертей США у боях у В’єтнамі становить приблизно 58 000 за вісім років боїв.
Протягом дев’яти років війни в Афганістані втрати радянських військ дорівнювали 15 000 осіб. Міністерство оборони Великої Британії оцінило поріг російських втрат у травні 2022 року через три місяці бойових дій.
- Протягом останньої доби, 21 січня, Збройні сили України знищили 600 одиниць живої сили ЗС РФ. Загалом з 24 лютого 2022 року було ліквідовано 120 760 росіян.
- В Україні триває 332-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 120 тисяч окупантів, з яких 860 за останню добу.
- В Україні триває 331-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові ліквідували вже понад 119 тисяч російських армійців, з яких 770 лише за останню добу.
- Протягом повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України ліквідували 118 530 російських окупантів. Водночас протягом минулої доби, 18 січня, знищено 760 військових РФ.