Розвідувальне управління міністерства оборони США оцінює загальні втрати російських військових в Україні в 188 000 осіб станом на 20 січня, припускаючи, що 47 000 росіян загинули в бойових діях менш ніж за рік.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними ISW, історичне співвідношення поранених до вбитих на війні становить 3:1. Це свідчить про те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальних смертей США під час війни у В’єтнамі.

Національний архів США оцінює, що загальна кількість смертей США у боях у В’єтнамі становить приблизно 58 000 за вісім років боїв.

Протягом дев’яти років війни в Афганістані втрати радянських військ дорівнювали 15 000 осіб. Міністерство оборони Великої Британії оцінило поріг російських втрат у травні 2022 року через три місяці бойових дій.