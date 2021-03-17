Розвідка США представила розсекречену доповідь з доказами щодо втручання Росії в процес американських президентських виборів. У ній сказано, що президент РФ Володимир Путін особисто керував деякими процесами несанкціонованого втручання.

Доповідь оприлюднили 16 березня.

У тексті доповіді сказано, що на відміну від 2016 року, в 2020-му році Росія не робила “наполегливих кібер-зусиль з метою отримання доступу до виборчої інфраструктури”.

“Ми дуже довіряємо цим фактам, тому що ряд російських державних і довірених осіб, які служать інтересам Кремля, працювали над тим, щоб вплинути на суспільне сприйняття в США”, – зазначено в доповіді розвідки.

Розвідка США резюмувала, що ключовим елементом стратегії Москви було використання нею людей, пов’язаних з російською розвідкою, оброблення інформації про вплив, включаючи неправдиві та необґрунтовані звинувачення на адресу президента Байдена, через засоби масової інформації США, офіційних осіб США і відомих американських осіб, деякі з яких були близькі до президента Трампа і його адміністрації.

“Кремлівська керівництво, президент Путін та інші високопоставлені російські офіційні особи знали і, можливо, керували операціями впливу Росії проти президентських виборів в США 2020 року”, – сказано в звіті.

Зокрема, зазначено, що Путін міг контролювати діяльність Андрія Деркача, українського політика, “зіграв важливу роль в діяльності російських груп, що впливали на наклеп”. Також прізвище Деркача пов’язують з іншими представниками сил російської національної безпеки й міжнародної політики. Деркач міг передавати інформацію в США через адвоката Трампа Руді Джуліані.

Методи впливу Росії на вибори в США

За оцінками американської розвідки, російські спецслужби пов’язували осіб, які мають зв’язки з російською розвідкою, а також надавали неправдиву інформацію про американських політиків та політичні процеси “своїм соціальним мережам, державним ЗМІ, тролям і онлайн-проксі”. Діяльність цих об’єктів була спрямована на підрив президентських виборів в США у 2020 році.

Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною. У ЗМІ говорили й писали про нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України.

“Російські спецслужби використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”, – сказано в доповіді.

Розвідка зазначила, що “в міру наближення президентських виборів в США Москва приділяла все більше уваги підриву репутації кандидата, якого вона вважала найбільш невигідним для своїх глобальних інтересів”.

“Ми вважаємо, що російські лідери розглядали потенційні вибори президента Байдена як невигідні для російських інтересів і це спонукало їх спроби підірвати довіру до його кандидатури. Ми впевнені в цій оцінці. Російські державні ЗМІ, тролі і онлайн-проксі, російські офіційні особи і державні ЗМІ часто критикували президента Байдена за його провідну роль в політиці адміністрації Обами щодо України і за його підтримку антипутінської опозиції в Росії”, – сказано в доповіді.

Щодо президента Путіна в доповіді вказали, що він, ймовірно, вважає, що “Байден більш схильний поділяти ідею американської “винятковості”, яку він і інші кремлівські лідери часто публічно критикували як проблематичну і небезпечну”.

Для цього в ЗМІ РФ публікували “зневажливі матеріали про президента Байдена, його сім’ю і Демократичну партію”. При цьому ці ж ЗМІ “просували колишнього президента Трампа і його заяви, включаючи його постійні заяви про фальшування результатів виборів”.

“За нашими оцінками, російські лідери вважали за краще, щоб колишній президент Трамп виграв переобрання, попри те, що вони сприймали деякі дії його адміністрації як антиросійські. Ми впевнені в цій оцінці, частково заснованій на публічних коментарях Кремля про нього, а також на послідовності і обсязі антибайденівських повідомлень, які ми зафіксували від російських чиновників”.

Про роль України

“У нас немає доказів того, що уряд України брав участь у цьому. Мережа пов’язаних з Україною осіб, зокрема агента російського впливу Костянтина Килимника, які також були пов’язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії, протягом всього виборчого циклу робила кроки, щоб підірвати зв’язок США з Україною, очорнити президента Байдена і його кандидатуру і принести користь перспективі переобрання колишнього президента Трампа”, – сказано в доповіді.

У тексті зазначено, що ці ж чиновники “намагалися дискредитувати адміністрацію Обами, підкреслюючи звинувачення офіційних осіб США в корупції й помилково звинувачуючи Україну в зазіханні на президентські вибори в США у 2016 році”.

Розвідка називає прізвища Деркача і Килимника, а також їхніх соратників, звинувачуючи їх у тому, що “вони прагнули використовувати відомих американських діячів і канали ЗМІ, щоб донести свої наративи до офіційних осіб та аудиторії США”. Зокрема, вони зустрічалися і надавали матеріали пов’язаним з адміністрацією Трампа американським чиновникам, щоб ті “вимагали офіційного розслідування”.

Також згадується про те, що наприкінці 2019 року ГРУ провело фішингову кібер-атаку на дочірні компанії холдингу Burisma, в якому раніше працював син президента Джо Байдена, Хантера. При цьому, вони намагалися зібрати інформацію щодо сім’ї президента Байдена і Burisma.

Хто такий Деркач і як він пов’язаний з Дубінським

Раніше #Букви розповідали про те, яким чином Дубінський допомагав Деркачу. Дубінський виходив з ним на прес-конференції, надсилав листи з дезінформацією топ-чиновникам США.

Також, у січні минулого року він зустрівся з особистим адвокатом Трампа – Руді Джуліані.

Восени США ввели санкції проти українського народного депутата Андрія Деркача. Його звинуватили в сприянні російському втручанню в американські вибори президента, а він заявив, що це – “помста демократів”.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський, коментуючи перемогу Джо Байдена на виборах президента США, заявив, що поки не встановлено юридичний факт результатів виборів, слід утриматися від офіційного визнання цих самих результатів. І сам Дубінський не раз заявляв про нібито корупційні зв’язки між українською компанією Burisma Group і Байденом, а ще надсилав листи з дезінформацією високопоставленим чиновникам США.

11 січня США ввели індивідуальні санкції проти кількох українських діючих і колишніх нардепів, держслужбовців і пов’язаних з ними осіб і ЗМІ.