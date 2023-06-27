Джерело: CNN
Співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну та точну картину планів Євгена Пригожина, включно з тим, куди і як ПВК “Вагнер” планував просуватися.
Розвідувальні дані були настільки секретними, що в США їх повідомляли лише найвищим посадовцям адміністрації.
Така секретність стала причиною того, що деякі високопоставлені європейські посадовці та навіть високопосадовці уряду США були захоплені зненацька нападом Пригожина, а також швидкість, з якою війська “Вагнера” рушили до Ростова-на-Дону.
Українським офіційним особам також не було повідомлено про це заздалегідь через побоювання, що розмови між офіційними особами США та України можуть бути перехоплені ворогом.
Після завершення заколоту президент США Джо Байден поспілкувався із союзниками, включаючи лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади, а також президента України Володимира Зеленського. Під час цих розмов він поділився інформацією про повстання, щоб переконатися, що лідери добре розуміють те, що відомо американській розвідці.
- За інформацією ЗМІ, коли очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин влаштував заколот, західні союзники звернулись до України з проханням не завдавати ударів по території РФ.
- На думку представників розвідки США, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російські спецслужби розслідують “причетність західних спецслужб” до подій, що розгорнулися проти Кремля 24 червня.
- Фахівці Інституту вивчення війни проаналізували можливе майбутнє ПВК “Вагнер” та його очільника Євгена Пригожина у Білорусі, куди його відправили після заколоту у Росії.