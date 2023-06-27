Відомо, що США зібрали детальну розвідувальну інформацію про плани повстанця керівника ПВК “Вагнер”, але зберегли її в таємниці.

Джерело: CNN

Співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну та точну картину планів Євгена Пригожина, включно з тим, куди і як ПВК “Вагнер” планував просуватися.

Розвідувальні дані були настільки секретними, що в США їх повідомляли лише найвищим посадовцям адміністрації.

Така секретність стала причиною того, що деякі високопоставлені європейські посадовці та навіть високопосадовці уряду США були захоплені зненацька нападом Пригожина, а також швидкість, з якою війська “Вагнера” рушили до Ростова-на-Дону.

Українським офіційним особам також не було повідомлено про це заздалегідь через побоювання, що розмови між офіційними особами США та України можуть бути перехоплені ворогом.

Після завершення заколоту президент США Джо Байден поспілкувався із союзниками, включаючи лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади, а також президента України Володимира Зеленського. Під час цих розмов він поділився інформацією про повстання, щоб переконатися, що лідери добре розуміють те, що відомо американській розвідці.