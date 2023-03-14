За даними британських розвідників, за останні тижні у російської армії значно зріс дефіцит боєзапасів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

У звіті мовиться, що останніми тижнями дефіцит боєзапасів для російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження снарядів.

На думку фахівців, саме дефіцит боєзапасів є основною причиною того, чому війська РФ протягом останнього часу не зуміли здійснити значущі наступальні дії.

Більш того, у британській розвідці наголосили, що Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєзапасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних.

Також у звіті згадується указ президента РФ Володимира Путіна від 3 березня 2023 року, згідно з яким міністерству торгівлі та промисловості Росії визначено заходи щодо обходу повноважень керівників оборонних галузей, які не виконують виробничі завдання.

“Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій “спеціальній військовій операції””, – резюмували британські розвідники.