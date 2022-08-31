31 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про її розвиток.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський вирішив не озвучувати деталі засідання, водночас від імені нашої розвідки подякував всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні країни, а особливо в Криму.

“Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму”, – зазначив він.

Президент закликав ворогів не забувати на чиєму півострові вони перебувають, та уточнив, що перебувають вони там тимчасово.

Глава держави також пояснив, що активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту. Проте, дуже тяжкою залишається ситуація на території Донецької та Луганської областей, він подякував кожному і кожній, хто тримає оборону.

Також провів нараду з представниками парламенту та уряду України щодо поточних планів державної роботи.

Окрім цього, Зеленський взяв участь у роботі форуму в Чехії, у Празі, під назвою Forum 2000, що був заснований Вацлавом Гавелом і привертає суттєву увагу у Європі.

Президент звернувся до учасників форуму і закликав їх посилювати підтримку нашої держави в цій війні та захист усієї Європи від російського тиску. Зокрема, за його словами, має бути нарешті врегульоване питання щодо обмеження європейських віз для громадян РФ.

Він переконаний, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Зеленський наголосив, що це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання.

“І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася”, – наголосив глава української держави.

Тож, переконаний він, Європа не може ставати морально глухою, інакше, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, “то не буде Європи, не буде мирної Європи”.

Водночас Зеленський подякував європейцям, які розуміють, що в час війни обов’язок будь-якої просто нормальної людини – боротися за те, щоб агресор програв, щоб окупація припинилася, щоб російські військові пішли з української землі.