9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади "Холодний яр" та лідер громадської організації "Захистимо Протасів Яр" - Роман Ратушний.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації “Захистимо Протасів Яр”.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.

Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській обалсті та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України. 5 липня Роману мало б виповнитися 25 років.

“Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям” – саме цю тезу Роман просив пам’ятати й поширювати.

Він завжди мав патріотичні настрої: Роман брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років. Також він був громадським активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.

Нагадаємо, що 29 березня 2021 року Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня активіста Романа Ратушного за підозрою у хуліганстві під час акції під Офісом президента. Роману інкримінували те, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю ОП, чим і пошкодив фасад.

Проте вже 21 квітня 2021 року Київський апеляційний скасував домашній арешт активіста Романа Ратушного, голови громадської організації “Захистимо Протасів Яр”, якого підозрювали у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня на підтримку Сергія Стерненка.