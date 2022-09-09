За ініціативи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) українські розвідники отримали 5 мільйонів доларів, які були арештовані в межах розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) розглянули й задовольнили клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобов’язала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави.

Зазначається, що колишній очільник міністерства підозрюється у заволодінні коштів Аграрного фонду України, які були виділені на закупівлю цукру-піску: “Загалом, за перше півріччя поточного року майже 460 млн грн [застави та арештовані активи у справах НАБУ і САП] було перераховано на потреби Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.

В коментарі “Суспільному” в НАБУ не розповіли, про якого саме ексміністра йдеться. Втім зауважили, що у справі фігурує не Роман Лещенко, який обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства до березня 2022 року.

Ймовірно, мова йде про міністра Миколу Присяжнюка, часів президента-втікача Віктора Януковича.