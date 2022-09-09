Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) розглянули й задовольнили клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобов’язала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави.
Зазначається, що колишній очільник міністерства підозрюється у заволодінні коштів Аграрного фонду України, які були виділені на закупівлю цукру-піску: “Загалом, за перше півріччя поточного року майже 460 млн грн [застави та арештовані активи у справах НАБУ і САП] було перераховано на потреби Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.
В коментарі “Суспільному” в НАБУ не розповіли, про якого саме ексміністра йдеться. Втім зауважили, що у справі фігурує не Роман Лещенко, який обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства до березня 2022 року.
Ймовірно, мова йде про міністра Миколу Присяжнюка, часів президента-втікача Віктора Януковича.
- Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача віддали на Збройні сили України. Йдеться про арештовані кошти ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку”. Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син четвертого президента України Віктора Януковича.
- Раніше суд дозволив тримати Януковича під вартою за незаконний перетин кордону.