Розвідники закликали держави світу не купувати в РФ крадений українский хліб

Українські розвідники закликали держави світу не купувати зерно та хліб у Росії, оскільки країна-агресор продає крадений український продукт.

Про це повідомляє пресслужба зовнішньої розвідки України.

На тлі вивезення окупантами з Херсонської та інших областей України пшениці, овочів та сільськогосподарської техніки до РФ доволі актуальною є “Відозва Вищої Ради української еміграції”, яка зберігається в архіві розвідки.

“Вона є ще одним ствердженням того, що політика Московії як сьогодні, так і в минулі часи була такою самою в ставленні до України – загарбницькою, мародерською, варварською”, — зазначають у повідомленні.

Розвідники навели витяг із “Відозви” до народів світу врятувати Україну, оприлюднений у Парижі в червні 1930 року:

“Московський уряд не задовольняється нав’язуванням свого режиму, він розоряє економічно народ, який мав нещастя підпасти під його владу…Система насильницького продажу зерна, реквізиції…розорюють Україну.

…У нього [українського селянина] відбирають його худобу, його реманент, все його добро, набуте важкою працею упродовж багатьох років. Ці заходи, які розглядаються комуністами як тріумф їхньої доктрини, мають зрештою лише розорення селянства і поборення таким чином активного спротиву України проти московських окупантів… Грабунки супроводжуються небаченими досі терором і тисячними арештами, масовим висиланням до Сибіру і Соловків, смертними вироками. Найрішучіші із селян відповідають серйозним спротивом проти комуністів, інші ж, розгубившись, намагаються втікати до Польщі, Румунії…

Від імені величезної кількості українських емігрантів, розселених у Європі, ми звертаємося до цивілізованого світу і просимо не підтримувати нечесну радянську торгівлю, не купувати український хліб, вкритий кров’ю нашого селянства, не фінансувати окупаційну радянську владу в Україні…

Не купуйте хліба, вкраденого в України. Припиніть торгівлю із Совєтами. Торгуючи із Совєтами, Ви підтримуєте російську окупаційну армію в Україні, Ви підтримуєте знищення, терор, голод, Ви допомагаєте поширенню злочинної пропаганди в усьому світі й сприяєте політичним замахам, спрямованим проти Вас самих, проти всесвітньої цивілізації”, — наголошується у документі

За словами розвідників, цим закликам майже сторічної давності співзвучні нинішні офіційні заяви, зокрема, Міністерства закордонних справ України, яке попередило держави-імпортери зерна про небажаність придбання зернових у Росії.

Як зауважували в міністерстві, російські окупанти вилучають українське зерно, направляють його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках. Крадіжка харчових ресурсів із території незалежної суверенної держави є одним із проявів мародерства.