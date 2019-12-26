РПЦ розірвала зв’язки з Олександрійським патріархом через визнання ним ПЦУ

Про це повідомляє російське інформагентство “Интерфакс”.
“Підтвердити неможливість поминання імені патріарха Олександрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним”, – йдеться в постанові Синоду РПЦ, засідання якого відбулося в четвер у Москві.
При цьому Російська церква збереже церковне спілкування з усіма архієреями Олександрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають ПЦУ.
Синод РПЦ зазначив, що рішення про визнання ПЦУ не було прийнято на проведеному 7-9 жовтня засіданні олександрійського Синоду, чи не виносилося на голосування його архієреїв і, відповідно, не має соборного характеру, а прийнято патріархом Феодором одноосібно.
Крім того, московський Синод вирішив призупинити діяльність представництва (подвір’я) Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі.
Представництво патріарха Московського при Патріархові Олександрійському вирішено перетворити в прихід РПЦ в Каїрі.
Що стосується парафій РПЦ в Африці, то вони будуть виведені з юрисдикції Олександрійського патріархату і отримають ставропігійний статус, тобто перейдуть в пряме підпорядкування патріарха Кирила.
Синод в Москві в четвер висловив “глибоку скорботу” у зв’язку з антиканонічними діями патріарха Феодора і нагадав, що рішення глави Олександрійської церкви визнати ПЦУ суперечить його колишнім заявам на підтримку канонічної Української церкви.
Неможливість поминання імені патріарха Феодора мовою церковної дипломатії означає фактичний розрив спілкування.
Нагадаємо, що у Московському Патріархаті заявили, що визнання Патріархом Олександрійським Феодором Православної церкви України робить неможливим його поминання в богослужіннях РПЦ.
- Нагадаємо, що Олександрійський Патріархат фактично визнав автокефалію Православної церкви України.
- Раніше Священний Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання Православній церкві України (ПЦУ) автокефалії і надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.
- 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор православних церков, на якому вибрали першого предстоятеля Православної церкви України. Ним став 39-річний митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (в миру – Думенко Сергій Петрович).