РПЦ розірвала зв’язки з Олександрійським патріархом через визнання ним ПЦУ

Про це повідомляє російське інформагентство “Интерфакс”.

“Підтвердити неможливість поминання імені патріарха Олександрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним”, – йдеться в постанові Синоду РПЦ, засідання якого відбулося в четвер у Москві.

При цьому Російська церква збереже церковне спілкування з усіма архієреями Олександрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають ПЦУ.

Синод РПЦ зазначив, що рішення про визнання ПЦУ не було прийнято на проведеному 7-9 жовтня засіданні олександрійського Синоду, чи не виносилося на голосування його архієреїв і, відповідно, не має соборного характеру, а прийнято патріархом Феодором одноосібно.

Крім того, московський Синод вирішив призупинити діяльність представництва (подвір’я) Олександрійського патріархату при Московському патріаршому престолі.

Представництво патріарха Московського при Патріархові Олександрійському вирішено перетворити в прихід РПЦ в Каїрі.

Що стосується парафій РПЦ в Африці, то вони будуть виведені з юрисдикції Олександрійського патріархату і отримають ставропігійний статус, тобто перейдуть в пряме підпорядкування патріарха Кирила.

Синод в Москві в четвер висловив “глибоку скорботу” у зв’язку з антиканонічними діями патріарха Феодора і нагадав, що рішення глави Олександрійської церкви визнати ПЦУ суперечить його колишнім заявам на підтримку канонічної Української церкви.

Неможливість поминання імені патріарха Феодора мовою церковної дипломатії означає фактичний розрив спілкування.