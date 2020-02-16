Про це повідомляє агентство “Інтерфакс”.

“У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що “я безкоштовна повія”, тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги – і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає”, – сказав Смирнов на зустрічі з учасниками православної спільноти “OrthodoxBRO”.

Протоієрей зазначив, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків. “Як так може бути? Та дуже просто: ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха. Тому що, якби він ставився до неї як до дружини – ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів”, – вважає представник РПЦ.