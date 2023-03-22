Про це сповіщає Reuters.
За словами Варфоломія, російське керівництво використовує церкву як “інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей”.
“Церква співпрацювала у злочині агресії з владою Росії, проте ми розділяємо відповідальність за наступні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей. Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння та нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку, використовуючи церкву”, – прокоментував він.
Крім того, патріарх наголосив про необхідність “духовного відродження” в Росії та Україні і висловив готовність допомогти у цьому після війни.
“Наш спільний християнський обов’язок – використовувати сили діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до наших спільних цінностей”, – резюмував Варфоломій.
- За словами представників УПЦ (МП), виселення монахів з Лаври провокує росіян й далі “захищати православних”, даючи їм все нові і нові аргументи задля виправдання своєї агресії проти України.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Нещодавно стало відомо, що керівництво Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістило Українській православній церкві Московського патріархату, що з ними розривають угоду на оренду православної святині.
- Ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”.