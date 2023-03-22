Вселенський патріарх архієпископ Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) поділяє відповідальність за конфлікт в Україні, проте готовий допомогти у післявоєнному "духовному відродженні" РФ.

Про це сповіщає Reuters.

За словами Варфоломія, російське керівництво використовує церкву як “інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей”.

“Церква співпрацювала у злочині агресії з владою Росії, проте ми розділяємо відповідальність за наступні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей. Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння та нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку, використовуючи церкву”, – прокоментував він.

Крім того, патріарх наголосив про необхідність “духовного відродження” в Росії та Україні і висловив готовність допомогти у цьому після війни.

“Наш спільний християнський обов’язок – використовувати сили діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до наших спільних цінностей”, – резюмував Варфоломій.