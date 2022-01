Про це повідомляє RSF у Twitter.

Законопроєкт, який планується проголосувати завтра, передбачає включення державного каналу “Дом” до універсальної програмної послуги, що передбачає його трансляцію всіма національними кабельними операторами. Це створить небезпечний прецедент і порушить міжнародні зобов’язання Києва”, – зазначається в заяві.

#Ukraine: A bill to be voted tomorrow plans to include the state-controlled channel @dom_kanal into the Universal Program Service, requiring its broadcasting by all national cable operators. This would set a dangerous precedent & violate Kiev's international commitments. [1/3] pic.twitter.com/GD8ectJPuQ — RSF (@RSF_inter) January 26, 2022

Також у міжнародній організації додали, що відповідно до резолюції Ради Європи 2005 року, Україна зобов’язана “перетворити державні мовники на суспільні мовники”, аби поважати європейські стандарти.

According to a 2005 Council of Europe resolution, Ukraine must "turn state broadcasters into Public Service Broadcasters" to respect European standards. Russian-language Dom TV was built in 2020 to counter the pro-Kremlin propaganda in the occupied territories of Crimea & Donbass — RSF (@RSF_inter) January 26, 2022

“Репортери без кордонів” закликали Зеленського та партію “Слуга народу” відмовитися від відповідного законопроєкту або вжити заходів для забезпечення незалежності цього державного каналу.

RSF calls on President @ZelenskyyUa & the ruling party @sluganarodu_pp MPs to give up that bill or to take measures to ensure the independence of this state channel. [3/3] https://t.co/NhlVg5fg2u — RSF (@RSF_inter) January 26, 2022

ДОВІДКА. Репортери без кордонів — міжнародна організація із захисту прав людини, створена з метою оберігання свободи слова в усьому світі.