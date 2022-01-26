Про це повідомляє RSF у Twitter.

Законопроєкт, який планується проголосувати завтра, передбачає включення державного каналу “Дом” до універсальної програмної послуги, що передбачає його трансляцію всіма національними кабельними операторами. Це створить небезпечний прецедент і порушить міжнародні зобов’язання Києва”, – зазначається в заяві.

Також у міжнародній організації додали, що відповідно до резолюції Ради Європи 2005 року, Україна зобов’язана “перетворити державні мовники на суспільні мовники”, аби поважати європейські стандарти.

“Репортери без кордонів” закликали Зеленського та партію “Слуга народу” відмовитися від відповідного законопроєкту або вжити заходів для забезпечення незалежності цього державного каналу.

ДОВІДКА. Репортери без кордонів — міжнародна організація із захисту прав людини, створена з метою оберігання свободи слова в усьому світі.