Після повномасштабного вторгнення Росії до України проти країни-агресора було запроваджено санкції. Одним з їх наслідків стало стрімке падіння рубля. В деяких обмінних пунктах Москви долар коштує вже 190 рублів.

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Офіційний курс долара на сайті Центробанку РФ становить 105 рублів за долар США

Проте такий курс існує лише “на папері”. Один з найбільших банків Росії “Тинькофф” купує долар за 111 рублів, а продає вже за 138. Такий курс долара є одним з найбільш вигідних для росіян, оскільки в багатьох пунктах обміну валют в Москві та інших містах співвідношення валют кардинально відрізняється. Так, наприклад, “Ак Барс” купує у громадян долар за 107 р. і продає його за 175 р. За євро в цьому банку проситимуть вже майже 200 рублів, а сам банк закуповує цю валюту по 120 р. “Банк Казані” пропонує інакші показники: покупка Долара: 107 р., продаж 175 р., а євро тут готові прийняти за 110 р., а віддають вже за 180 р.

23 лютого, за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар. Через вторгнення Росії до України низка країн світу запровадила санкції проти РФ, внаслідок чого валюти країни-окупанта почала помітно дешевшати.