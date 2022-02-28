На тлі російського вторгнення в Україну, сьогодні, 28 лютого, курс російського рубля впав до свого історичного мінімуму. Водночас Центральний банк Російської Федерації вирішив підвищити ключову ставку до 20% річних.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані російської медіагрупа “РБК”.

Вранці на міжнародний валютному ринку Forex долар коштував понад 113 рублів, курс євро підскочив вище 127 рублів.

Офіційна ранкова торгова сесія на Московській біржі, яка мала розпочатися о 7-й ранку за московським часом, скасована. Торги на валютному та грошовому ринку відкриються у понеділок о 10-й ранку.

Фінансовий аналітик Сергій Колодій у коментарі для #Букв зауважив, що торгів на Мосбіржі скоріше за все не відбуватиметься в повному обсязі, можливо в обмеженому форматі.

Оцінити масштаби падіння наразі неможливо, акції Сбербанку обвалилися відразу в п’ять разів. Вже введені обмеження на вивід капіталу для нерезидентів. Торги, якщо й проводитимуться, то в край обмеженому форматі”, – зазначив Колодій.

Це відбулося після оголошення санкцій ЄС проти Банку Росії. Рада Європейського Союзу заборонила будь-які операції з валютними резервами російського Центробанку. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Обмеження також поширюються будь-яких юридичних осіб, що діють від імені або за вказівкою Банку Росії.

Зокрема Банк Росії запровадив тимчасову заборону російським брокерам продавати цінні папери за дорученням іноземних клієнтів. Розпродаж облігацій і акцій нерезидентами зазвичай впливає як на фондовий, так і на валютний ринок, оскільки інвестори змінюють отримані за активи рублі на валюту.

Реакція Центробанку на санкції практично повернула все у 90-ті: ставка 20%, і це не межа, обов’язковий продаж валютного виторгу, коридор курсу, сурові обмеження на рух капіталу.

Все це “пожежні заходи”, але в цілому вони не допоможуть”, – наголошує фінансовий аналітик.

Він додав, що з кожним тижнем ситуація лише погіршуватиметься, але це не буде повторення 90-х, з допомогою Заходу та позитивними очікуваннями. Ринкові економічні реформи не допоможуть: економіка Росії до 24 лютого і так була достатньо вільною з позицій податкового тиску, розвитку ринків тощо.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, доцільність відкриття торгів на інших ринках Банк Росії визначить “залежно від розвитку ситуації”.

Звісно ж падіння не буде нескінченним, десь буде дно”, – акцентував Колодій.

За його словами, населення відчуло це вже на вихідних, бігаючи в пошуках банкоматів та нормального валютного курсу.

Далі буде лише гірше, і адекватні люди це розуміють. Постраждає понад усе електоральне ядро: пенсіонери; неосвічені люди з низькими доходами. Каналів зниження доходів буде багато, й закорковувати їх ніхто не буде. Армія Росії зазнали вселенських втрат в Україні, і в умовах консервації режиму та швидкого руху в бік “чучхе”, витрати на оборону лише збільшуватимуться”, – констатував фінансовий аналітик.

На останок він сказав, що освічене та фахове населення масово емігруватиме за кордон. Різниця в рівні життя українцями та росіянами буде постійно збільшуватиметься.