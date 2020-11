Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фейків про ручки Sharpie в Мережі з’явилося настільки багато, що високопоставленому чиновнику Міністерства внутрішньої безпеки в четвер довелося закликати людей припинити їх поширення. Він назвав хвилю фейків про ручки #SharpieGate.

Саме через фейки про ручки Sharpie в Аризоні почали судовий процес, до якого приєднався передвиборний штаб Трампа.

“Не поширюйте дезінформацію! Припиніть поширювати пости про #SharpieGate”, – написав у Твіттері директор Агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки Міністерства внутрішньої безпеки Крістофер Кребс.

Він вказав, що виборці мають право використовувати будь-які ручки при заповненні бюлетенів і це абсолютно не впливає на їх волевиявлення.

При цьому, чиновники в окрузі Марікопа (Арізона) розповіли, що вони буквально вимагали від працівників на виборчих дільницях рекомендувати громадянам використовувати ручки Sharpies, бо їх чорнила не розмазуються, коли рахуєш бюлетені.

Інформаційне відео з цього приводу було доступно в Мережі.

Did you know we use Sharpies in the Vote Centers so the ink doesn’t smudge as ballots are counted onsite? New offset columns on the ballots means bleed through won’t impact your vote! Find a location before the polls close at 7 p.m. today at https://t.co/8YEmXbWyRL. pic.twitter.com/KKG2O8rQhf

— Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 3, 2020