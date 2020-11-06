У США поширюють фейки про те, що бюлетені, на яких писали за допомогою ручки Sharpie, нібито не буде зараховано. Через це з'явилося чимало постів з хештегом #SharpieGate.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фейків про ручки Sharpie в Мережі з’явилося настільки багато, що високопоставленому чиновнику Міністерства внутрішньої безпеки в четвер довелося закликати людей припинити їх поширення. Він назвав хвилю фейків про ручки #SharpieGate.

Саме через фейки про ручки Sharpie в Аризоні почали судовий процес, до якого приєднався передвиборний штаб Трампа.

“Не поширюйте дезінформацію! Припиніть поширювати пости про #SharpieGate”, – написав у Твіттері директор Агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки Міністерства внутрішньої безпеки Крістофер Кребс.

Він вказав, що виборці мають право використовувати будь-які ручки при заповненні бюлетенів і це абсолютно не впливає на їх волевиявлення.

При цьому, чиновники в окрузі Марікопа (Арізона) розповіли, що вони буквально вимагали від працівників на виборчих дільницях рекомендувати громадянам використовувати ручки Sharpies, бо їх чорнила не розмазуються, коли рахуєш бюлетені.

Інформаційне відео з цього приводу було доступно в Мережі.

Did you know we use Sharpies in the Vote Centers so the ink doesn’t smudge as ballots are counted onsite? New offset columns on the ballots means bleed through won’t impact your vote! Find a location before the polls close at 7 p.m. today at https://t.co/8YEmXbWyRL. pic.twitter.com/KKG2O8rQhf — Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 3, 2020

Після цього в Мережі з’явилося відео, яке стало вірусним. На ньому жінка стверджує, що її нібито змусили скористатися саме ручкою Sharpie, але вона все ж взяла звичайну чорнильну ручку, щоб її голос точно був зарахований. Саме ця жінка однією з перших заявила, що бюлетені, в яких позначки стоять ручкою Sharpie визнають недійсними.

They gave Trump voters sharpies and now their votes are being invalidated! WTF! pic.twitter.com/Eb6geKyXZW — Midnight Rider🇺🇸 Chump for Trump! (@m1dn7ghtrider) November 4, 2020

Це відео стало вірусним. Його переглянули понад мільйон разів.

Після публікації під стінами виборчого управління округу Марікопа спалахнула велика акція протесту. Протестуючі, деякі з яких були озброєні, кричали: “Припиніть крадіжки! (бюлетенів)”. Тим часом, співробітники виборчої комісії, за якими дивилися спостерігачі від Демократичної і Республіканської партії, старанно рахували голоси всередині.

На наступний день після виборів, в середу, два виборця подали позов проти реєстратора округу Марікопа Адріана Фонтес і Наглядової ради Марікопи з приводу використання ручок Sharpie для заповнення бюлетенів.

У позові запросили статус колективного позову від імені виборців, стверджуючи, що використання Sharpies призвело до того, що бюлетені або не підраховувалися, або не розглядалися, що могло призвести до неточного підрахунку голосів. Позивачі вимагали, щоб будь-які такі бюлетені було “оброблено” або належним чином зареєстровано.

Генпрокурор штату Арізона Марк Брнович написав з цього приводу:

“Ми отримали сотні скарг виборців на Sharpie на виборчих дільницях. Відповідно, ми відправили цей лист посадовим особам виборчої комісії округу Марікопа. Давайте отримаємо відповіді”.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.