Мер Києва Віталій Кличко заявив, що автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом (між лівим та правим берегами) відкриють до кінця року.

Про це повідомила пресслужба Кличка.

“Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і взимку. Вже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор. І ми починаємо новий, важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту, розрахованого на автосполучення та лінію метро”, – сказав він.

За словами мера, усього до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року.

Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

Кличко зазначив, що проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тис. авто. І в “часи пік” пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази.

“Подільсько-Воскресенський – найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро – на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід. Місто в повному обсязі фінансує такий великий об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень плануємо виділити в 2020-му”, – наголосив він.

Крім того, мер столиці додав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. І кілька років будівництво об’єкту було законсервоване.

“Багато хто обіцяв цей міст добудувати. Але, це були тільки обіцянки. Я ж вас можу запевнити: наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення ним і після цього розпочнемо будівництво гілки метро на Троєщину”, – резюмував Кличко.