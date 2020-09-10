Відповідний допис опубліковано на сторінці руху в Facebook.
Активісти заявили, що це рішення — “злочин проти держави та здача національних інтересів”.
“Це після свідомого зриву операції щодо “вагнерівців”, після “перемир’я” зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз”, — йдеться в заяві.
Аби висловити свою незгоду активісти планують влаштувати “автомобільну інспекцію” в резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.
Учасники акції збиратимуться біля ТЦ “Магелан” на метро Теремки о 19-ій годині 10 вересня.
Нагадаємо, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти.
Раніше в Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України. Там запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.
Депутати “Європейської Солідарності” виступають за проведення позачергової сесії парламенту задля того, щоб заслухати звіти про ситуацію на фронті, та вимагають від керівництва парламенту та монобільшості прокоментувати ці події.
- 5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.
- Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
- 6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.