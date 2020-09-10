Активісти "Руху опору капітуляції" хочуть навідатися до резиденції у Конча-Заспі, де зараз мешкає президент Володимир Зеленський, через рішення ТКГ про спільну з окупантами інспекцію позицій ЗСУ.

Відповідний допис опубліковано на сторінці руху в Facebook.

Активісти заявили, що це рішення — “злочин проти держави та здача національних інтересів”.

“Це після свідомого зриву операції щодо “вагнерівців”, після “перемир’я” зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз”, — йдеться в заяві.

Аби висловити свою незгоду активісти планують влаштувати “автомобільну інспекцію” в резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Учасники акції збиратимуться біля ТЦ “Магелан” на метро Теремки о 19-ій годині 10 вересня.

Нагадаємо, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти.

Раніше в Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України. Там запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.

Депутати “Європейської Солідарності” виступають за проведення позачергової сесії парламенту задля того, щоб заслухати звіти про ситуацію на фронті, та вимагають від керівництва парламенту та монобільшості прокоментувати ці події.