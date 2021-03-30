Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
“У зв’язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці колії та операцією з підйому на рейки вагонів поїзда Hyundai Rotem поблизу м. Вільнянськ (найближча станція — Славгород), рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об’їзд”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “Укрзалізниця” організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій.
Зокрема, зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:
Потяг № 4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено на станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя.
Потяг № 732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку також на станції Дніпро.
Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці потяги будуть подані на другу платформу.
Потяг №88/87 Новоолексіївка — Ковель, курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий Ріг — Сортове-П’ятихатки.
Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів, які направляються до станції П’ятихатки, їх буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка —Ковель.
- Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.