Через ліквідацію аварії потягу "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя, який напередодні зійшов з колії, рух потягів між Запоріжжям та Дніпром зупинено.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“У зв’язку з відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці колії та операцією з підйому на рейки вагонів поїзда Hyundai Rotem поблизу м. Вільнянськ (найближча станція — Славгород), рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий, а потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об’їзд”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “Укрзалізниця” організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій.

Зокрема, зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:

Потяг № 4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено на станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя.

Потяг № 732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку також на станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці потяги будуть подані на другу платформу.

Потяг №88/87 Новоолексіївка — Ковель, курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий Ріг — Сортове-П’ятихатки.

Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів, які направляються до станції П’ятихатки, їх буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка —Ковель.