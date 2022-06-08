Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв’ю для “Інтерфакс-Україна”.

Вчора Світовий банк схвалив ще одну Позику для розвитку України на суму 1.5 мільярда доларів. Банк відшкодовує виплати державним службовцям та освітянам України.

“У межах такого варіанта фінансування, Світовий банк бере на себе зобов’язання з відшкодовування уряду всіх видатків на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат освітянам щомісяця (починаючи з березня, після початку війни, принаймні до кінця року), за умови, що заробітна плата фактично виплачується в повному обсязі”, — сказав Банерджі.

Також Світовий банк виділить ще 100 мільйонів доларів на допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Тим часом інфляція продовжує зростати й може досягти 20%, а не 15%, як передбачали у квітневих прогнозах. За словами Банерджі, на жаль, імовірність того, що війна може тривати й після 2022 року, зростає.

“На цьому етапі прямі фізичні збитки становлять понад 100 мільярдів доларів США. Якщо ви додатково врахуєте економічні втрати, яких зазнали компанії та приватні особи через війну, збитки зростуть у два або три рази”, — наголосив він.