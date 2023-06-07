На думку військових посадовців і аналітиків, руйнування Каховської дамби та електростанції, що призвело до повені на півдні України, ймовірно, обмежить можливості Києва в його контрнаступі, що починається.

Джерело: Financial Times

У ніч на 6 червня війська РФ підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, традиційно переклавши провину на Україну.

Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це був “свідомий диверсійний акт української сторони, спрямований на позбавлення Криму води” та покликаний відвернути увагу від українського наступу.

Але українська державна гідроенергетична компанія “Укргідроенерго” заявила, що дамбу зруйнував вибух у машинному відділенні, а президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому винні “російські терористи”.

“Фізично неможливо це якось підірвати ззовні — обстрілом. Було заміновано. Він був замінований російськими окупантами і підірваний ними”, – сказав він.

Деякі військові аналітики та українські офіційні особи кажуть, що терміни руйнування дамби є підозрілими, оскільки це значною мірою вигідно Росії, зриваючи плани українських військових почати контрнаступ на півдні та збільшуючи ймовірність наступу на схід, де РФ могла б зосередити свої війська. Російські війська не змогли досягти жодного значного прогресу на полі бою цього року після оголошення наступу в січні.

На кадрах, поширених у соцмережах, видно, як вода поглинула зруйновану дамбу та затопила міста та села на берегах Дніпра. Українська влада поспішила евакуювати десятки тисяч жителів підконтрольних уряду територій, які постраждали від повені.

Очікується, що Україна розпочне наступ на півдні, щоб спробувати прорвати та розірвати “сухопутний міст”, що з’єднує російську територію з окупованими Запорізькою та Херсонською областями, а також Кримським півостровом, який Росія окупувала у 2014 році.

Зв’язок має вирішальне значення для російського військового матеріально-технічного забезпечення та постачання. Якби ЗСУ дійшли до стратегічного міста Мелітополь або аж до Азовського моря, це завдало б величезного удару по південній окупації Росії та моральному духу її військ.

Ймовірна участь Росії вказує на її побоювання щодо майбутнього українського контрнаступу, сказав Павло Лузін, запрошений науковий співробітник Флетчерської школи права та дипломатії Університету Тафтса.

Він сказав, що конструкція дамби — земляна дамба, зроблена з утрамбованого ґрунту — означає, що її можна було підірвати лише зсередини, і вона залишилася б майже неушкодженою від артилерійських ударів.

“Вони провели весь травень, намагаючись зупинити атаку новими ракетними ударами. Не вийшло, тому вирішили підірвати електростанцію”, – розповів Лузін.

Але в довгостроковій перспективі позиції Росії, швидше за все, постраждають гірше, ніж позиції України, додав він.

Прорив дамби стався в той момент, коли українські війська останніми днями активізували напади на численні місця вздовж 1000-кілометрової лінії фронту на півдні та сході країни, сигналізуючи про те, що довгоочікуваний контрнаступ, можливо, починається.

Міністерство оборони України повідомило 6 червня, що ЗСУ захопили додаткові території поблизу міста Бахмут на Донбасі, яке було повністю захоплене російськими військами та найманцями ПВК “Вагнер” у травні після 10 місяців виснажливих боїв і залишається “епіцентром” бойових дій.

“Росія виграє від того, що лінія фронту менша, тому що їй легше зосередити сили, щоб запобігти прориву. Тож якщо українська операція в Херсоні зараз менш імовірна, вони могли б перекинути більше сил на схід”, — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики США.

Український військовий на умовах анонімності сказав, що офіційні особи оцінюють збитки, завдані повінню, і відповідно скорегують свої плани контрнаступу.

“Якщо у нас були якісь плани щодо десантної операції там, ми точно не зробимо це найближчим часом”, — сказали вони.

Військовий радник і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що, ймовірно, у київських генералів “є альтернативні плани”. За його словами, повінь може бути невдачею, але це не зупинить контрнаступ України.

“Якби ми хотіли перетнути річку там, цього не станеться. По суті, це позбавляє нас будь-якої можливості перетнути річку та перемістити обладнання в цьому районі. Тому, швидше за все, це зробила Росія, особливо зараз”, — додав він.

Урядовий підрозділ Українського центру стратегічного зв’язку та інформаційної безпеки заявив, що, можливо, російські війська підірвали дамбу, щоб затопити острови вниз за течією, які, за його словами, були відвойовані українськими військами в понеділок.

“Ще одна ймовірна причина — бажання завдати максимальної шкоди Україні в умовах, коли окупанти втратили надію зберегти контроль над півднем України”, — додали в ньому.

Повінь, сказав західний почадовець, “вплине на великі ділянки цивільної інфраструктури, яку важко відновити під час війни. Якщо ви широко рекламуєте, що збираєтеся розпочати контрнаступ, ви також не повинні дивуватися, якщо опоненти вживуть протилежних заходів”.

Але повінь також впливає на російські сили.

“Руйнування дамби затоплює першу російську лінію оборони на схід від річки Дніпро в Херсоні, хоча загроза перетину української річки завжди була низькою. Ця катастрофа нікому не принесе користі, а найбільше вплине на окуповану Росією територію”, — сказав Майкл Кофман, військовий аналітик Центру військово-морського аналізу.

Російські військові блогери, які палко підтримують війну, але критикують керівництво армії, здебільшого підтримали офіційну версію подій.

“Наш лівий берег більше страждає від паводка. Немає сенсу, чому ми це робимо”, – написав Олександр Коц, російський військовий репортер для прокремлівського таблоїда “Комсомольская правда”.

Але деякі не могли не радіти труднощам, які обвал дамби створив для контрнаступу України в регіоні.

“Я не буду говорити, хто це підірвав, і якось це оцінювати.Але з тактичної точки зору [Україна] може забути про наступ на Херсонщині”, — сказав російський доброволець і блогер Єгор Гузенко.