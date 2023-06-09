Руйнування Каховської ГЕС фізично змінює лінію фронту на півдні, але не обов’язково таким чином, що перешкоджатиме давно спланованому контрнаступу України з її нещодавно придбаним арсеналом західної зброї.

Джерело: The New York Times

За прогнозами, основні контрнаступальні дії ЗСУ здійснюватимуть на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зміни на цій ділянці лінії фронту, яку утворює Дніпро, як на користь, так і на шкоду обом сторонам.

Нижче дамби армійці, які зіткнулися один з одним на позиціях на відстані приблизно 1,5 км від одного через річку, тепер розділені кілометрами паводкової води.

Вище за течією водосховище, досить широке, зникає в мулистих рівнинах, потенційно зближуючи обидві сторони, хоча ця територія є болотистою пустелею, яка тепер не має військової користі.

“Це матиме певний вплив, оскільки суттєво змінився ландшафт майбутнього поля бою, змінилася навіть сама лінія фронту. Але це не критична зміна, – розповіла місцевим ЗМІ речниця Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

Вона додала, що військові планували, що Росія підірве дамбу. Про це попередив і президент України Володимир Зеленський.

Повінь мало вплине на контрнаступ України, оскільки її військові ніколи не збиралися робити бої вздовж річки основною частиною загальної кампанії, сказав у телефонному інтерв’ю Михайло Самусь, директор Центру армії, конверсії та роззброєння в Києві.

За його словами, українські погрози річковим штурмом були спрямовані на те, щоб змусити Росію розгорнути війська якомога далі від основного району атаки.

“До повені нам потрібно було перепливти Дніпро, а після повені те саме, тільки важче. Допоміжні та відволікаючі маневри ще можуть бути проведені”, – сказав він.