Джерело: The New York Times
За прогнозами, основні контрнаступальні дії ЗСУ здійснюватимуть на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зміни на цій ділянці лінії фронту, яку утворює Дніпро, як на користь, так і на шкоду обом сторонам.
Нижче дамби армійці, які зіткнулися один з одним на позиціях на відстані приблизно 1,5 км від одного через річку, тепер розділені кілометрами паводкової води.
Вище за течією водосховище, досить широке, зникає в мулистих рівнинах, потенційно зближуючи обидві сторони, хоча ця територія є болотистою пустелею, яка тепер не має військової користі.
“Це матиме певний вплив, оскільки суттєво змінився ландшафт майбутнього поля бою, змінилася навіть сама лінія фронту. Але це не критична зміна, – розповіла місцевим ЗМІ речниця Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.
Вона додала, що військові планували, що Росія підірве дамбу. Про це попередив і президент України Володимир Зеленський.
Повінь мало вплине на контрнаступ України, оскільки її військові ніколи не збиралися робити бої вздовж річки основною частиною загальної кампанії, сказав у телефонному інтерв’ю Михайло Самусь, директор Центру армії, конверсії та роззброєння в Києві.
За його словами, українські погрози річковим штурмом були спрямовані на те, щоб змусити Росію розгорнути війська якомога далі від основного району атаки.
“До повені нам потрібно було перепливти Дніпро, а після повені те саме, тільки важче. Допоміжні та відволікаючі маневри ще можуть бути проведені”, – сказав він.
- Фахівці Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Результати виявились різними.