Громадська організація "Рух ЧЕСНО", що надає інформацію про політиків та партії запустила "Реєстр держZрадників". До списку вже ввійшли колишній нардеп Ілля Кива від ОПЗЖ та один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації.

Така потреба формувати реєстр політиків-колаборантів і поповнювати його в ході війни виникла після того, як депутатка Мелітопольської міськради проголосила себе міською головою і намагається здати місто окупантам, пояснила лідерка “Руху ЧЕСНО” Віта Думанська.

“Зрештою, нам треба знати, хто має потрапити на лаву підсудних і понести покарання за співпрацю з ворогом. Також публічний реєстр має виконувати превентивну функцію”, — зазначила Думанська.

Політика, які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму, формували підконтрольні РФ “органи влади” буде присвоюватися маркер “ДержZрада”.

У повідомленні зазначається, що до реєстру вже увійшли 12 осіб. Наприклад, депутатка Мелітопольської міськради Галина Данильченко з Опозиційного блоку, мер Куп’янська Геннадій Мацегора, екснардеп Євген Балицький та інші.

Зрадники маркуватимуться у базі “Політхаб”, де фіксується інформація про політиків.