Про це повідомляє пресслужба громадської організації.
Така потреба формувати реєстр політиків-колаборантів і поповнювати його в ході війни виникла після того, як депутатка Мелітопольської міськради проголосила себе міською головою і намагається здати місто окупантам, пояснила лідерка “Руху ЧЕСНО” Віта Думанська.
“Зрештою, нам треба знати, хто має потрапити на лаву підсудних і понести покарання за співпрацю з ворогом. Також публічний реєстр має виконувати превентивну функцію”, — зазначила Думанська.
Політика, які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму, формували підконтрольні РФ “органи влади” буде присвоюватися маркер “ДержZрада”.
У повідомленні зазначається, що до реєстру вже увійшли 12 осіб. Наприклад, депутатка Мелітопольської міськради Галина Данильченко з Опозиційного блоку, мер Куп’янська Геннадій Мацегора, екснардеп Євген Балицький та інші.
Зрадники маркуватимуться у базі “Політхаб”, де фіксується інформація про політиків.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які встановлюють кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією.
- Водночас під час досудового слідства Служба безпеки України встановила, що депутат телефонував членам молодіжної організації ОПЗЖ, аби підготовати їх до насильницьких дій. Він заявляв, що незабаром Харківщину окупує російське військо.
- Також колишнього члена “Опозиційної Платформи — За Життя” Іллю Киву позбавили мандата народного депутата. Рішення підтримало 336 парламентаріїв. На його думку, Україна має стати частиною єдиної союзної держави з Росією.
- Натомість Віктор Медведчук знаходиться під домашнім арештом, хоча його точне місцезнаходження наразі невідоме.