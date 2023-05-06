Про це повідомило прокремлівське видання “ТАСС“.
За даними пропагандистського видання, рух планують відновити найближчим часом. Інформацію підтвердив у Telegram-каналі радник глави республіки Крим Олег Крючков з посиланням на дані міністра транспорту республіки Миколи Лукашенка.
Місцевий Telegram-канал за словами місцевих повідомив, що всіх розвертають назад. Цивільним заявляють про загрозу ударів.
- На території тимчасово окупованого Криму росіяни готують запаси їжі та води на випадок блокування півострова.