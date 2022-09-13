Представники українського руху спротиву "Жовта Стрічка" розповсюдили в тимчасово окупованому Криму листівки з пропозицією впіймати так званого "прем'єр-міністра" Криму Сергія Аксьонова за винагороду.

Про це йдеться у відпвідному повідомлені у Telegram.

Також на тимчасово окупованому півострові з’явився новий рух партизанів “Бойові чайки”: “Останній місяць нам дуже подобається спостерігати за гобліном Сергієм Аксьоновим, за бавовною та за “чемоданним” настроєм рашистів. Ми розповсюдили листівки в яких нагадуємо, про винагороду щодо гобліна, а також “Бойових чайок”, які почали поширюватись півостровом!” — зауважили активісти.

На листівках, що з’явилися в Євпаторії та Сімферополі зображені ілюстрації в патріотичних кольорах та написами “Впіймаємо Гобліна?”, “Біжи, Гобліне, біжи”, “Крим — це Україна”.