Про це йдеться у відпвідному повідомлені у Telegram.
Також на тимчасово окупованому півострові з’явився новий рух партизанів “Бойові чайки”: “Останній місяць нам дуже подобається спостерігати за гобліном Сергієм Аксьоновим, за бавовною та за “чемоданним” настроєм рашистів. Ми розповсюдили листівки в яких нагадуємо, про винагороду щодо гобліна, а також “Бойових чайок”, які почали поширюватись півостровом!” — зауважили активісти.
На листівках, що з’явилися в Євпаторії та Сімферополі зображені ілюстрації в патріотичних кольорах та написами “Впіймаємо Гобліна?”, “Біжи, Гобліне, біжи”, “Крим — це Україна”.
“Нашими листівками ми постійно нагадуємо русні, що Крим — це Україна! Наш український спротив росте, у рашистів немає шансу!”, — написали в “Жовтій Стрічці”.
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