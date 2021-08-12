Рух у центрі Києва перекриють на 3 дні через знімання «1+1»

Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації.
У зв’язку із запланованими зніманнями з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:
- на території Золотоворітського скверу,
- вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
- вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).
Нагадаємо, що у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.
Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.
Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.
- Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
- Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
- У середу, 11 серпня, активісти громадської організації “Києве, мий” прийшли відмивати бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.
- Українська реперка Alyona Alyona, яка два дні тому дрифтувала посеред пішохідної зони на Софійській площі у Києві, отримала повістку прийти на допит й закликала компанію Red Bull роз’яснити усі деталі ситуації.