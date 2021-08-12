Рух у центрі Києва перекриють на 3 дні через знімання «1+1»

Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації.

У зв’язку із запланованими зніманнями з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:

вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),

Нагадаємо, що у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.