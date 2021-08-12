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Рух у центрі Києва перекриють на 3 дні через знімання «1+1»

З 23 до 25 серпня у центрі Києва обмежать рух транспорту через знімання каналу "1+1" до Дня Незалежності.

Четвер, 12 серпня 2021, 17:22

Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації.

У зв’язку із запланованими зніманнями з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня обмежать рух транспорту:

  • на території Золотоворітського скверу,
  • вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
  • вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

Нагадаємо, що у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.

  • Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
  • Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
  • У середу, 11 серпня, активісти громадської організації “Києве, мий” прийшли відмивати бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.
  • Українська реперка Alyona Alyona, яка два дні тому дрифтувала посеред пішохідної зони на Софійській площі у Києві, отримала повістку прийти на допит й закликала компанію Red Bull роз’яснити усі деталі ситуації.
Теги: Kyiv, з'йомки, 1+1, День Незалежності, зйомки, Київ, рух транспорту

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