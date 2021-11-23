Рукопис із розрахунками, зробленими Альбертом Ейнштейном, коли він намагався сформулювати свою теорію відносності, пішов з молотка на аукціоні за 13 мільйонів доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Лот на аукціоні Christie’s у Парижі побив рекорд вартості для наукового документа з автографом.

Це одна із двох статей, які демонструють роботу фізика-теоретика над його великим науковим проривом.

Теорія відносності, що була опублікована у 1915 році, змінила уявлення людства про простір, час та гравітацію.

Рукопис розрахунків було написано між 1913 та 1914 роками Ейнштейном та його швейцарським колегою Мішелем Бессо, який і зберіг документ.

Аукціонний будинок Christie’s похвалив Бессо за його далекоглядність у збереженні документу.

“Ейнштейн – це та людина, яка вела дуже мало записів, тому сам факт того, що рукопис зберігся і дійшов до нас, вже робить його видатним”, – сказав Вінсент Беллой, експерт аукціонного будинку.

Документи містять розрахунки, виконані чорною ручкою, і, за словами Беллоя, показують низку помилок на шляху формулювання теорії.

Теорія відносності Ейнштейна пролила світло на народження Всесвіту, планетних орбіт та чорних дір.