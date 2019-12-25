Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як уточнили правоохоронці, організаторів схеми затримали. Вони створювали штучні перешкоди підрядникам і вимагали 15% від суми укладених договорів.

“Гроші вимагали за сприяння в прискореному і безперешкодному перерахування грошових коштів згідно з підписаними актами виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих “відкатів” відбувалося систематично в рамках злочинної схеми”, – повідомили в ДБР.

Серед підозрюваних – заступник начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, заступник начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області, а також ряд посадових осіб “Артемсолі”.

Фото: ДБР

Правоохоронці провели обшуки в їхніх квартирах і офісах.

Провадження порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.