Про це йдеться в статті #Букв “Аваков VS Ситник: чому директор НАБУ боїться, що з ним поквитається міністр”.
“Зараз в Раді ця ініціатива про збір підписів за його відставку. Як керівництво фракції ми її не підтримуємо, але і заборонити депутатам не можуть”, — зазначив в коментарі виданню голова фракції Давид Арахамія.
За його словами, наразі немає офіційних підстав для звільнення Ситника з посади.
“Якщо буде 150 підписів, вони можуть винести постанову в комітет. Але що далі — не зрозуміло. В законі є 6 підстав для звільнення директора НАБУ та під одну це не підпадає”, — підкреслив глава фракції.
Воддночас Арахамія визнав, що на те, що головою антикорупційного відомства є особа, обвинувачена в корупції, “не реагувати не можна”.
“Але насправді ця ситуація обурює багатьох людей. Вони підходять до мене і питають: “А що це таке: людина, яка є обличчям антикорупційної боротьби, сама в реєстрі корупціонерів?” Як на це реагувати? В законі не прописано механізму. Але і не реагувати не можна. Інакше ми толеруємо таку поведінку. Тому, думаю, що буде такий політичний крок через парламент, що ми засуджуємо таку поведінку”, – додав він.
Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.
13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.
- 23 грудня народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко подав законопроєкт, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ.
- Народні депутати вже зібрали достатню кількість підписів для того, щоб ініціювати відставку директора НАБУ Артема Ситника.