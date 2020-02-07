Про це йдеться в статті #Букв “Аваков VS Ситник: чому директор НАБУ боїться, що з ним поквитається міністр”.

“Зараз в Раді ця ініціатива про збір підписів за його відставку. Як керівництво фракції ми її не підтримуємо, але і заборонити депутатам не можуть”, — зазначив в коментарі виданню голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, наразі немає офіційних підстав для звільнення Ситника з посади.

“Якщо буде 150 підписів, вони можуть винести постанову в комітет. Але що далі — не зрозуміло. В законі є 6 підстав для звільнення директора НАБУ та під одну це не підпадає”, — підкреслив глава фракції.

Воддночас Арахамія визнав, що на те, що головою антикорупційного відомства є особа, обвинувачена в корупції, “не реагувати не можна”.

“Але насправді ця ситуація обурює багатьох людей. Вони підходять до мене і питають: “А що це таке: людина, яка є обличчям антикорупційної боротьби, сама в реєстрі корупціонерів?” Як на це реагувати? В законі не прописано механізму. Але і не реагувати не можна. Інакше ми толеруємо таку поведінку. Тому, думаю, що буде такий політичний крок через парламент, що ми засуджуємо таку поведінку”, – додав він.