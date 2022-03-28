Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Пошук боєприпасу розпочав мінний тральщик “Віцеадмірал Костянтин Балеску. Він проводив відповідні роботи за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі.

Водолазна група визначила тип міни та встановила порядок знищення. Вони встановили на шахту заряд вибухівки, який підірвали на відстані. Після шестигодинної операції її вдалося ліквідувати.

Зазначимо, що у суботу Міноборони Туреччини виявили міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією. Тоді тимчасово перекрили рух суден через протоку Босфор. Після того, як сапери знешкодили міну, що встановили солдати РФ, то навігацію протокою відновили.