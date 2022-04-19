Румунія направить ЗС України партію зброї із резервів Міноборони своєї країни, — Romania Libera

Про це повідомляє румунське видання Romania Libera.
З цього приводу Міністерство національної оборони підготувало проєкт надзвичайної постанови. Майбутнім нормативним актом будуть внесені зміни до Постанови Уряду 122/1998. Постанова 122 регулювала “нагромадження, вилучення та освіження продуктів із власних резервів сил, призначених для національної оборони”, що дозволить передавати зброю з внутрішніх резервів для інших країн.
У тексті майбутнього GEO зазначено, що це необхідно в контексті військового вторгнення Росії в Україну.
“З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу”, – наголошують представники Міноборони Румунії.
Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові вміють дуже добре користуватися.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Також уряд Канади передасть Україні партію військової допомоги вартістю у 500 мільйонів доларів. Серед заявленого – броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.