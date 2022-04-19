Румунія направить ЗС України партію зброї із резервів Міноборони своєї країни, — Romania Libera

Румунія передасть Україні зброю із резервів деяких установ своєї системи національної оборони. Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства.

Про це повідомляє румунське видання Romania Libera.

З цього приводу Міністерство національної оборони підготувало проєкт надзвичайної постанови. Майбутнім нормативним актом будуть внесені зміни до Постанови Уряду 122/1998. Постанова 122 регулювала “нагромадження, вилучення та освіження продуктів із власних резервів сил, призначених для національної оборони”, що дозволить передавати зброю з внутрішніх резервів для інших країн.

У тексті майбутнього GEO зазначено, що це необхідно в контексті військового вторгнення Росії в Україну.

“З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу”, – наголошують представники Міноборони Румунії.

Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові вміють дуже добре користуватися.