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Румунія направить ЗС України партію зброї із резервів Міноборони своєї країни, — Romania Libera

Румунія передасть Україні зброю із резервів деяких установ своєї системи національної оборони. Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства.

Вівторок, 19 квітня 2022, 18:11
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Про це повідомляє румунське видання Romania Libera.

З цього приводу Міністерство національної оборони підготувало проєкт надзвичайної постанови. Майбутнім нормативним актом будуть внесені зміни до Постанови Уряду 122/1998. Постанова 122 регулювала “нагромадження, вилучення та освіження продуктів із власних резервів сил, призначених для національної оборони”, що дозволить передавати зброю з внутрішніх резервів для інших країн.

У тексті майбутнього GEO зазначено, що це необхідно в контексті військового вторгнення Росії в Україну.

“З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу”, – наголошують представники Міноборони Румунії.

Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові вміють дуже добре користуватися.

Теги: війна, військова допомога, зброя, російсько-українська війна, Румунія

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