Речник уряду Дан Кербунару заявив, що Румунія передасть бронежилети і каски. Раніше їхній уряд погодив надання дезінфекційних засобів та медикаментів. Другий транш передбачатиме постачання медичного обладнання й медикаментів на суму понад 3 мільйони євро.

Зазначимо, що Румунія станом на сьогодні прийняла 25 тисяч громадян України. Поки із загальної кількості людей тільки 102 особи подали заяву про отримання притулку.

Особливу допомогу надає Союз українців Румунії, який розміщує наших громадян у власних осередках та в населених пунктах. Допомагають етнічні українці, а також багато численних неурядових організацій, власникі пансіонатів, готелів, священники й інші.