Уряд Румунії вирішив оголосити про свій намір залишити Міжнародний банк економічного співробітництва (ІВЕС) та Міжнародний інвестиційний банк (ІВВ), в яких РФ є основним акціонером.

Про це повідомляє Euractiv.

“Вихід буде здійснено протягом щонайменше шести місяців з моменту повідомлення, відповідно до Конвенції IBEC. Координація буде проводитися з Польщею, Чехією, Словаччиною та Болгарією, щоб забезпечити одночасний вихід”, – йдеться у заяві.

Міжнародний банк економічного співробітництва надає цільову підтримку експортно-імпортних операцій між країнами-членами, до яких входять Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина, а також Російська Федерація, Монголія та В’єтнам.

Водночас Міжнародний інвестиційний банк раніше називався “троянським конем Путіна” і викликав занепокоєння на міжнародному рівні, особливо в США.

У 2019 році дев’ять сенаторів США написали лист, у якому висловили свої застереження щодо Міжнародного інвестиційного банку, який розглядається як підрозділ російської секретної служби. Натомість угорська опозиція назвала цю фінансову установу “банком-шпигуном” і вимагала виходу Угорщини з ІВВ після вторгнення Росії в Україну, але уряд вимогу відхилив.

Росія є найбільшим акціонером банку з 47,46%, за нею Угорщина – 17,37%. Натомість у країнах ЄС Болгарії належить – 9,93%, Чехії – 8,80%, Румунії – 6,14% та Словаччині – 6,7%.