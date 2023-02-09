Про це повідомила пресслужба Одеської ОВА.

Щодо питання поновлення генконсульства провели зустріч Надзвичайний і Повноважний посол Румунії в Україні Александру-Віктор Мікула разом з першим заступником керівника Одеської ОВА Борисом Волошенковим.

“Міністерство закордонних справ Румунії розглядає питання про поновлення роботи Генерального консульства Румунії в Одесі, виходячи з міркувань безпеки та оцінки поточної безпекової ситуації в регіоні”, — сказав Александру-Віктор Мікула.

Він наголосив, що Румунія виступає за запровадження 10-го пакета санкцій проти Росії. Посол нагадав, що його країна продовжує надавати допомогу безпосередньо Одеській області. Зокрема дозволила транзит через свою територію понад 11 мільйонів тонн українського зерна та продовольчих товарів, що допомогло зменшити гостроту глобальної продовольчої кризи.

Також мерія Констанци передала 50 генераторів для забезпечення безперебійної роботи лікарень Одеської області.

Сторони домовились про подальшу співпрацю та реалізацію запланованих заходів.