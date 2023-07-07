Джерело: Associated Press.
Офіс президента Клауса Йоганніса, який головував на засіданні Ради в Бухаресті, заявив, що “разом з іншими союзниками та компанією, яка проєктує цей винищувач, у Румунії буде створено регіональний центр для навчання військових пілотів”.
“Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й з України”, – йдеться у повідомленні Вищої радb національної оборони Румунії.
У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, “позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16”.
Однак, коли і де саме в Румунії відкриється такий центр – наразі не повідомляється.
Зазначимо, що у квітні Вища рада національної оборони Румунії також схвалила придбання невказаної кількості американських винищувачів F-35 “останнього покоління” задля модернізації військово-повітряних сил.
Загалом Румунія збільшила витрати на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ НАТО посилило свою присутність на східному фланзі Європи додатковими багатонаціональними бойовими групами у Румунії, Угорщині, Болгарії та Словаччині.
- Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що вказує на те, що країни НАТО наближаються до запуску програми, яка дозволить побачити ці літаки в українському небі протягом кількох місяців.
- 26 червня в уряді Данії повідомили про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Передбачається, що навчання триватиме шість-вісім місяців.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес був фаворитом на зміну Єнса Столтенберга, але не зміг заручитися підтримкою Вашингтона. Глава США Джо Байден не підтримав Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО після того, як Велика Британія продовжила навчання українських пілотів на F-16 без “зеленого світла” з Білого дому.