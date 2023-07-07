Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) повідомила про намір відкрити регіональний навчальний центр підготовки пілотів для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватися члени НАТО та країни-союзники, зокрема й Україна.

Джерело: Associated Press.

Офіс президента Клауса Йоганніса, який головував на засіданні Ради в Бухаресті, заявив, що “разом з іншими союзниками та компанією, яка проєктує цей винищувач, у Румунії буде створено регіональний центр для навчання військових пілотів”.

“Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й з України”, – йдеться у повідомленні Вищої радb національної оборони Румунії.

У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, “позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16”.

Однак, коли і де саме в Румунії відкриється такий центр – наразі не повідомляється.

Зазначимо, що у квітні Вища рада національної оборони Румунії також схвалила придбання невказаної кількості американських винищувачів F-35 “останнього покоління” задля модернізації військово-повітряних сил.

Загалом Румунія збільшила витрати на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ НАТО посилило свою присутність на східному фланзі Європи додатковими багатонаціональними бойовими групами у Румунії, Угорщині, Болгарії та Словаччині.