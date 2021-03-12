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Румунія призупинила використання вакцини AstraZeneca

Влада Румунії тимчасово припинила вакцинацію людей однією партією вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Зазначається, що це необхідні запобіжні дії, поки розслідуються смерті в Італії.

П’ятниця, 12 березня 2021, 13:35

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомо, що італійські органи охорони здоров’я наказали вилучити партію вакцини AstraZeneca після смерті двох чоловіків на Сицилії, які померли після щеплення. 

Румунія заявила, що призупинила використання доз тієї самої партії вакцин, про яку йдеться в Італії. На початку лютого країна отримала 81 600 доз та використала 77 049 доз. Призупинення триватиме доти, поки Європейське агентство з лікарських засобів не завершить розслідування цих смертей.

Органи охорони здоров’я країни зазначили, що це рішення було прийнято у якості запобіжного заходу. Наразі у Румунії не зафіксовано смертей після вакцинації, зокрема через утворення тромбів.

“Рішення про призупинення використання відповідної партії було прийнято виключно на підставі події, про яку повідомили в Італії”, – йдеться у заяві національного комітету Румунії, відповідального за вакцинацію проти COVID-19.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
  • У четвер, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії заявили про призупинення використання оксфордської вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
  • Влада Норвегії зупиняє застосування в країні COVID-вакцини компанії AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
  • В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.
  • У Таїланді відклали вакцинацію препаратом AstraZeneca через можливий ризик появи тромбів.
Теги: AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу, Румунія

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