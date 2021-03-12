Румунія призупинила використання вакцини AstraZeneca

Влада Румунії тимчасово припинила вакцинацію людей однією партією вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Зазначається, що це необхідні запобіжні дії, поки розслідуються смерті в Італії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомо, що італійські органи охорони здоров’я наказали вилучити партію вакцини AstraZeneca після смерті двох чоловіків на Сицилії, які померли після щеплення.

Румунія заявила, що призупинила використання доз тієї самої партії вакцин, про яку йдеться в Італії. На початку лютого країна отримала 81 600 доз та використала 77 049 доз. Призупинення триватиме доти, поки Європейське агентство з лікарських засобів не завершить розслідування цих смертей.

Органи охорони здоров’я країни зазначили, що це рішення було прийнято у якості запобіжного заходу. Наразі у Румунії не зафіксовано смертей після вакцинації, зокрема через утворення тромбів.

“Рішення про призупинення використання відповідної партії було прийнято виключно на підставі події, про яку повідомили в Італії”, – йдеться у заяві національного комітету Румунії, відповідального за вакцинацію проти COVID-19.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.