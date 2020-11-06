Уряд Румунії посилив карантин на території країни у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу COVID-19. Зокрема, влада ввела комендантську годину та припинила функціонування шкільних закладів.

Про це повідомляє видання Reuters.

Так, з 9 листопада в Румунії закриваються магазини після 21:00. З 23:00 до 5:00 вводиться комендантська година. На час дії карантину громадяни будуть зобов’язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

Заклади освіти також змушені піти на карантин.

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що ситуація в країні нестабільна. Влада змушена вживати посилені заходи для стримування розповсюдження вірусу.

За останню добу у Румунії зафіксовано рекордні 9 714 нових заражень коронавірусом. У реанімації знаходяться понад тисячу пацієнтів. За час епідемії в Румунії з населенням у 20 млн жителів коронавірусом захворіли понад 277 тисяч осіб. Понад 7,5 тисяч хворих померли.