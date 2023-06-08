Джерело: Міністерство закордонних справ Румунії.
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вже поінформував російського посла про рішення румунської влади скоротити дипломатичний персонал і технічно-адміністративних працівників Російської Федерації в Румунії шляхом обмеження їх кількості до рівня, близького до дипломатичного і технічно-адміністративного представництва Румунії в Російській Федерації.
Згідно з рішенням Румунії, РФ повинна скоротити 51 співробітника, серед яких 21 дипломат, а також 30 працівників технічно-адміністративного відділу. Фактично, у Румунії має залишитися 11 російських дипломатів і 29 співробітників.
Росія самостійно буде вирішувати, хто із дипломатів покине Румунію.
Російську сторону також було поінформовано про те, що вона має не більше 30 днів на виконання рішення щодо скорочення персоналу у російському посольстві в Румунії.
Як зазначили у МЗС Румунії, це рішення “відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України”.
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