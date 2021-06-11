Румунія звільнила від двотижневого карантину українців, які їдуть на Євро-2020

Українці, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, звільняються від14-денного карантину.

Про це повідомляє посольство України в Румунії.

При цьому карантин скасовується лише за умови надання квитків, що підтверджують участь у футбольних заходах Євро-2020. Ці квитки можуть надаватися у видрукованому форматі або в електронному вигляді.

У дипвідомстві наголосили, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування того, хто в’їжджає, у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

Зазначається, що українське посольство продовжує співпрацювати з компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в’їзду для українських фанів.