Румунія звільнила від двотижневого карантину українців, які їдуть на Євро-2020

Про це повідомляє посольство України в Румунії.
При цьому карантин скасовується лише за умови надання квитків, що підтверджують участь у футбольних заходах Євро-2020. Ці квитки можуть надаватися у видрукованому форматі або в електронному вигляді.
У дипвідомстві наголосили, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування того, хто в’їжджає, у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.
Зазначається, що українське посольство продовжує співпрацювати з компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в’їзду для українських фанів.
Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.
Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА.
Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.
- Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
- Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
- Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні” і “Героям слава!”.
- Футболісти національної збірної України планують виступати на Євро-2020 у формі з гаслами “Слава Україні” та “Героям слава”.