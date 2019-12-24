Міністерства закордонних справ Румунії та Польщі відреагували на запуск Росією залізничного сполучення з незаконно анексованим Кримом.

Відповідні заяви опубліковані прес-службами МЗС Румунії та Польщі.

Так в МЗС Румунії підкреслили, що будівництво та запуск маршруту— ще одне порушення міжнародного права з боку РФ.

“Будівництво залізничного маршруту з материкової Росії у Крим Керченським мостом підтверджує триваюче порушення Росією міжнародного права. Румунія знову заявляє про свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крим — це Україна”, — зазначили у відомстві.

У свою чергу у МЗС Польщі наголосили, що дії Росії лише підтверджують адекватність санкцій Європейського Союзу проти неї.

“Москва знову підтверджує адекватність твердої реакції ЄС, зокрема, накладених санкцій. Польща не визнає незаконну анексію Криму”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня. У листопаді в Криму почали продавати квитки на потяги Керченським мостом у Росію.