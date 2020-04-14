Президент Румунії Клаус Йоханніс підписав указ про продовження надзвичайного стану в країні до 15 травня.

Про це повідомляє румунське видання Hot News.

“Цілком очевидно, що ми боремося з епідемією, яку надзвичайно важко контролювати”, – сказав глава держави.

Водночас президент пояснив, що продовження надзвичайного стану в країні необхідно для того, щоб вжити більш ефективних заходів у боротьбі з коронавірусом.

“Не дивлячись на безпрецедентні обмеження, прийняті державами світу, немає явних ознак можливого уповільнення темпів розвитку глобальної пандемії. Навпаки, число людей, заражених коронавірусом, а також кількість загиблих щодня збільшується загрозливими темпами”, – розповів він.

Також Йоханніс додав, що на цей момент небезпека пандемії ще не минула й ослаблення карантинних заходів може призвести до зростання кількості випадків інфікування і перевантаження системи охорони здоров’я.

Повідомляється, що в Румунії зафіксовано 6 879 підтверджених випадків коронавірусу. При цьому вже 346 людей померли від COVID–19.