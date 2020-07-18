Про це повідомили у посольство України в Румунії у Facebook.
Зазначається, що транзит можливий лише за наявності документів, що підтверджують туристичну мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо).
Виключення із заборони в’їзду в країну також стосується членів сім’ї громадян Румунії; членів сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які мають право на проживання на території Румунії, людям із довгостроковими візами, дозволом на проживання.
- Раніше повідомлялося, що уряд Румунії прийняв рішення продовжити дію режиму підвищеної готовності в країні ще на місяць у зв’язку з поширенням коронавірусу.