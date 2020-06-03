Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що в Румунію зможуть в’їхати:

– громадяни Румунії та члени їх сімей;

– громадяни та члени сімей громадян інших держав Євросоюзу з постійним місцем проживання в Румунії;

– особи, які мають довгострокову візу держав Європейського Союзу;

– особи, які в’їжджають з метою роботи, які можуть це підтвердити спеціальною візою;

– дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій, військові, або особи, які надають гуманітарну допомогу;

– особи, які подорожують транзитом;

– особи, які потребують міжнародного захисту.

Уточнюється, що особи, які в’їжджають в Румунію, повинні пройти ізоляцію за певною адресою. До тих, хто порушує умови самоізоляції у своєму будинку або готелі, буде застосовано примусову відомчу ізоляцію на 14 діб своїм коштом.

Не потрібно проходити ізоляцію таким категоріям осіб:

– водії вантажних і пасажирських транспортних засобів;

– члени Європарламенту, персонал служби нацоборони, громадського порядку та нацбезпеки;

– екіпажі повітряних і морських суден, механіки залізничного транспорту;

– учні навчальних закладів Румунії, які мають повинні скласти річні іспити;

– дипломатичні працівники та члени їх сімей;

– працівники іноземних компаній, що мають представництва в Румунії, у яких є паспорти з економічними показниками на румунській території;

– особи, які в’їжджають в Румунію для надання послуг з обслуговування медичного обладнання, роботи в науковій галузі, сфері оборони й нацбезпеки;

– працівники румунських економічних операторів, які здійснювали роботи за кордоном відповідно до наявних контрактів.