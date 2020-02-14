Про це повідомляє грецьке агентство церковних новин.

В той же час священнослужителі румунської церкви вважають, що Вселенський і Московський патріархати повинні прийти до згоди з приводу спірних питань.

Румунська церква має намір направити своїх делегатів на Всеправославну зустріч для обговорення українського питання, яка відбудеться в кінці лютого 2020 року в Аммані з ініціативи Єрусалимського патріарха.

“Участь Румунської церкви виправдано тим фактом, що всі автокефальні церкви несуть відповідальність за спільну роботу для збереження єдності і євхаристійного спілкування, як того вимагає Євангеліє Христове”, – сказано в заяві.

Повідомляється, що Румунську церкву на зустрічі представлять єпископи, а не патріарх Данило.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.

9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула.

14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Почесному патріарху Православної церкви України (ПЦУ), постійного члену Священного Синоду ПЦУ Філарету Синод залишив керівництво Київською єпархією.