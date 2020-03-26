Про це передає румунське представництво медіакомпанії “Радіо Свобода“.

Замість Віктора Костаке, функції глави міністерства охорони здоров’я виконуватиме державний секретар Нелу Татару.

Костаке оголосив про своє рішення наступного дня після того, як було прийнято рішення, що всіх жителів Бухареста перевірять на коронавірус.

Відзначимо, що на сьогодні в Румунії зареєстровано 1029 випадків коронавірусу. З них 94 одужали, 18 – померло.