Спорт зміцнює імунітет та покращує якість життя. А це як ніколи актуально у 2020 році. Тож компанія Run Ukraine спільно з Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українською федерацією учнівського спорту та Спортивною студентською спілкою України вирішили розробити спортивний челендж для дітей та підлітків SportCraft Games Online.

SportCraft Games Online — це спортивний онлайн-челендж для дітей та підлітків, яка складається з серії спортивних активацій. З 7 по 29 грудня діти та підлітки щотижня отримуватимуть нові спортивні завдання на виконання спортивних вправ: присідань, відтискань, вправ на прес тощо. Кожен тиждень – це окремий рівень спортивної гри, після успішного проходження якої гравець отримає фантастичну медаль, яка мотивуватиме не зупинятися та продовжувати займатися спортом.

Мета SportCraft Games Online — привчити дітей та підлітків до спорту та здорового способу життя в ігровій формі та дати їм розуміння, що регулярні заняття спортом — це простіше й веселіше, ніж здається. Тривалість челенджу — 21 день, бо саме стільки часу потрібно для формування звички. 22-й день — це своєрідний “іспит”, на якому учасник перевірить свою спортивну форму, зіткнувшись з “фінальним босом”.

Челендж передбачає дві вікові категорії:

kids — для дітей віком від 6 до 16 років;

teenagers — для підлітків 17–21 років.

Щоб взяти участь у челенджі, потрібно:

зареєструвати дитину на сайті https://sportcraft.runukraine.org/

проконтролювати виконання вправ дитиною тричі на тиждень протягом 21 дня

регулярно фіксувати виконання вправ на відео та надсилати відеопідтвердження організаторам

наприкінці челенджу отримати медаль та нагородити нею дитину.

Після реєстрації на електронну пошту надійде розклад тренувань на перший тиждень SportCraft Games Online. По завершенню першого тижня надійде розклад другого тижня, а по завершенню другого — розклад третього. Участь у SportCraft Games Online безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 10:00 7 грудня на сайті https://sportcraft.runukraine.org/