SportCraft Games Online — це спортивний онлайн-челендж для дітей та підлітків, яка складається з серії спортивних активацій. З 7 по 29 грудня діти та підлітки щотижня отримуватимуть нові спортивні завдання на виконання спортивних вправ: присідань, відтискань, вправ на прес тощо. Кожен тиждень – це окремий рівень спортивної гри, після успішного проходження якої гравець отримає фантастичну медаль, яка мотивуватиме не зупинятися та продовжувати займатися спортом.
Мета SportCraft Games Online — привчити дітей та підлітків до спорту та здорового способу життя в ігровій формі та дати їм розуміння, що регулярні заняття спортом — це простіше й веселіше, ніж здається. Тривалість челенджу — 21 день, бо саме стільки часу потрібно для формування звички. 22-й день — це своєрідний “іспит”, на якому учасник перевірить свою спортивну форму, зіткнувшись з “фінальним босом”.
Челендж передбачає дві вікові категорії:
- kids — для дітей віком від 6 до 16 років;
- teenagers — для підлітків 17–21 років.
Щоб взяти участь у челенджі, потрібно:
- зареєструвати дитину на сайті https://sportcraft.runukraine.org/
- проконтролювати виконання вправ дитиною тричі на тиждень протягом 21 дня
- регулярно фіксувати виконання вправ на відео та надсилати відеопідтвердження організаторам
- наприкінці челенджу отримати медаль та нагородити нею дитину.
Після реєстрації на електронну пошту надійде розклад тренувань на перший тиждень SportCraft Games Online. По завершенню першого тижня надійде розклад другого тижня, а по завершенню другого — розклад третього. Участь у SportCraft Games Online безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація триває до 10:00 7 грудня на сайті https://sportcraft.runukraine.org/