Як сповіщалося, 27 липня речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак буде звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.

Хомчак, який був членом РНБО з 31 травня 2019 року, тепер став першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова. Михайло Коваль, що обіймав цю посаду, звільнений.

Зауважимо, це не єдина зміна у складі РНБО за цю добу. Також президент своїм указом увів до складу Ради Олександра Литвиненка, який 23 липня став керівником Служби зовнішньої розвідки. Валерія Кондратюка, чию посаду зайняв Литвиненко, було виведено зі складу РНБО.