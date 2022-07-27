Про це повідомляє Reuters.

Суд підтримав рішення ЄС, ухвалене після того, як у Брюсселі звинуватили Russia Today у постійній дезінформації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції ЄС застосовуються до англомовного підрозділу RT у Великій Британії, Німеччині, Франції та Іспанії. Заборона передбачає тимчасове зупинення дії ліцензій на мовлення RT та домовленостей про дозвіл, передачу та розповсюдження з партнерами ЄС.

У Кремлі заявили, що рішення суду ЄС було “вкрай негативни” і що Москва вживатиме аналогічних заходів проти західних ЗМІ у відповідь. У розмові з журналістами речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Russia Today не може працювати в Європі, але він сподівається, що вона знайде лазівки для відновлення мовлення.

Водночас Russia Today все ще може подати апеляцію з питань права до Суду Європейського Союзу, що є найвищою інстанцією в ЄС.